التحالف: الميليشيات أطلقت صاروخاً باليستياً سقط في صعدة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت، أمس، صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء سقط داخل محافظة صعدة اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية أطلقت، أمس، صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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