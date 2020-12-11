الحجرف يشيد بجهود السعودية لاستكمال «اتفاق الرياض»

المصدر: الرياض - وام

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسفرت عن التوافق على تشكيل الحكومة، لتضم 24 وزيراً من مختلف المكونات السياسية.

ورحب الحجرف باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من الاتفاق، والتوافق على إعلان الحكومة المشكّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، خلال أسبوع، لتجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن.

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