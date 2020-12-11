مقتل 25 من القيادات والعناصر الحوثية في مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

لقي 25 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، في عملية للجيش اليمني والقبائل في جبهة ماس بمحافظة مأرب، وفقاً لمصدر ميداني، مؤكداً إفشال محاولة تقدم للحوثيين في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن ضربة كبيرة تلقتها عناصر الحوثي على يد الجيش والقبائل خلال محاولتهم التقدم، أمس، في جبهة ماس الواقعة بين مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، ولفتت إلى أن من بين القتلى قيادات ميدانية بارزة ومشرفاً ثقافياً حوثياً.

ووفقاً للمصدر، فإن ثمانية من القيادات البارزة قتلت في العملية، فيما لقي 17 من عناصرهم مصرعهم، وأصيب آخرون.

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