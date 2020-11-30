7 قتلى من المدنيين في قصف حوثي بالحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

أعلنت «ألوية العمالقة» التابعة للقوات المشتركة اليمنية، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين، أمس، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة.

وقالت «ألوية العمالقة»، في بيان لها، إن «مجزرة دامية ارتكبتها الميليشيات الحوثية في قرية الفازة بالحديدة»، موضحة أن القتلى والجرحى سقطوا جراء تعرّضهم لقذائف مدفعية حوثية، وأوضح البيان أن عدداً من الجرحى حالتهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المحافظة.

ولفت البيان إلى أن الحادثة جاءت بعد أيام من مقتل وجرح 12 مدنياً بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الطريق العام الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي الحديدة.

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