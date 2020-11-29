5 ألف لغم انتزعها «مسام» منذ يونيو 2018

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، إن إجمالي ما انتزعه المشروع منذ إطلاقه نهاية يونيو 2018 بلغ 201 ألف و385 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، موضحاً في بيان لـ«مسام» أن المساحة الإجمالية التي تمكنت فرق «مسام» من تطهيرها في اليمن بلغت 16.683.656 متراً مربعاً منذ بداية المشروع وحتى أول من أمس.

إلى ذلك لقي ثلاثة من عناصر الحوثي مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء زراعتها في جنوب قرية الحِلّة بمحيط مدينة حيس.

وأكدت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف اليمنية، أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي استهدفت 20 مدنياً خلال الأسبوع الماضي بالمحافظة.

وأوضحت اللجنة في بيان أن الألغام التي زرعتها الميليشيات في المناطق الزراعية في مديريتي الحزم وخب الشعف بالمحافظة، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 17 آخرين بينهم ثلاثة أطفال و12 امرأة، وأضرت بثلاث مركبات شخصية للمواطنين. وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات تتنافى مع المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية كافة، مطالباً المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الحوثي بسرعة نزع الألغام التي زرعتها في عدد من المناطق، وتقديم جميع المنتهكين للعدالة الدولية.

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