الجيش اليمني يرفض طلباً حوثياً بوقف القتال على جبهات مأرب والجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

رفضت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، وساطة قبلية دفعت بها ميليشيات الحوثي، بشأن وقف العمليات القتالية في جبهات محيط العاصمة صنعاء، منها الجوف ومأرب، على وقع خسائرها الكبيرة التي تكبدتها في تلك الجبهات، مع استمرار المعارك في تلك الجبهات، فيما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة حوثية في باقم صعدة، في حين استمر التصعيد في جبهات الضالع والساحل الغربي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر مطلعة وأخرى قبلية في محافظة مأرب، إن قوات الجيش والقبائل رفضت وساطة قبلية من قبل ميليشيات الحوثي لوقف التصعيد والقتال في جبهات مارب والجوف، وذلك بعد تكبدها خسائر كبيرة في أوساط عناصرها وعتادها القتالي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والقبائل نجحت بتنفيذ استراتيجية قتالية، تهدف إلى استنزاف الحوثيين في جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء، ودفعت الميليشيات إلى المطالبة بهدنة ووقف القتال في تلك الجبهات، حيث تشير الإحصاءات الميدانية إلى مصرع أكثر من 1300 حوثي، وإصابة وأسر العشرات من عناصرها، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأقرت الميليشيات بمصرع عدد من قياداتها الميدانية البارزة، منهم القيادي البارز في صفوفها والمعين قائداً لما يسمى «اللواء 149 مشاة» المنتحل رتبة عميد، صدام حسين العكبري المكنى «أبويوسف»، وقائد ما يسمى كتيبة المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين، العميد عبدالوهاب عبدالله الجبري.

كما أقرت بمصرع القيادي الحوثي العميد حسين صالح القحم، والعقيد غانم الوايلي، وأحمد شرف الكبسي، إلى جانب عدد من القيادات البارزة الأخرى.

في الأثناء، أقدمت الميليشيات على إطلاق صاروخ باليستي من وادي حريب نهم باتجاه مدينة مأرب، سقط في حوش مستشفى الجفرة، متسبباً بأضرار واسعة في المستشفى، كما تسبب بحالة من الذعر والهلع في أوساط المرضى.

وفي الجوف، تواصلت المعارك في جبهات شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، فيما تمكنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من تدمير آليات قتالية حوثية في محيط المرازيق ودحيضة، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وكانت قوات الجيش والقبائل تمكنت من إفشال هجوم حوثي في محيط جبال دحيضة، استخدمت فيها ميليشيات الحوثي الدراجات النارية، ما أدى إلى مصرع أكثر من 100 حوثي، بينهم قائد ما يسمى «لواء الإسلام» المدعو «بشير محمد مصلح الشهواني» المكنى «أبوجهاد غزة».

من جهة أخرى، تسببت ألغام وعبوات الميليشيات في مقتل 20 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، خلال الأسبوع الماضي، في محافظة الجوف.

وفي صعدة، أسقطت قوات الجيش، أول من أمس، طائرة مسيرة حوثية كانت تقوم بمهام استطلاعية ورصد لتحركات الجيش في المديرية.

وفي الضالع، أفشلت وحدات من اللواء الأول صاعقة واللواء الثلاثين مدرع، التابعين للقوات الجنوبية، محاولات تسلل لعناصر الميليشيات في قطاع هجار باب غلق وحبيل العبدي، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي الحديدة، أعلن الإعلام العسكري في الساحل الغربي عن رصد القوات المشتركة 116 خرقاً للهدنة الأممية، ارتكبتها ميليشيات الحوثي في التحيتا، وحيس، والجبلية، والدريهمي، ومدينة الحديدة.

وكانت المشتركة رصدت سبع طائرات استطلاع حوثية، حلقت فوق حيس والجبلية والتحيتا.

• ألغام وعبوات الميليشيات تقتل 20 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، في الجوف.

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