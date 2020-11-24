«اليونيسيف»: 12 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن هناك أكثر من 12 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في اليمن، الذي يعاني الصراع المسلح منذ ست سنوات.

وقالت المنظمة في بيان صحافي: «يسير اليمن رويداً رويداً نحو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد يكون أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود، ما يعني أن الخطر على حياة الأطفال بات أكبر من أي وقت مضى».

وأضافت: «وصلت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في بعض مناطق البلاد إلى مستويات قياسية، مسجلة زيادة بنسبة 10% فقط هذا العام». وأشارت إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين طفل معرضون لخطر متزايد للإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد. وبحسب البيان، فقد حولت جائحة «كورونا» (كوفيد-19) الأزمة العميقة إلى كارثة إنسانية وشيكة.

وأكدت «اليونيسيف» أنه يتوجب إبقاء الأطفال بمنأى عن الأذى، والسماح بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة دون أي عوائق، بموجب القانون الإنساني الدولي. وقالت المنظمة إنه «يجب على المانحين أيضاً تكثيف جهودهم، وتقديم التمويلات الإضافية المطلوبة بشكل عاجل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news