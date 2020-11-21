الجيش اليمني يحرر 7 مواقع استراتيجية بالجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حررت قوات الجيش اليمني والقبائل، بمساندة مقاتلات التحالف، أمس، سبعة مواقع استراتيجية بمحافظة الجوف، في إطار عملية عسكرية، تهدف لاستعادة المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل ميليشيات الحوثي في المحافظة، مطلع العام الجاري، فيما تم إسقاط أربع طائرات مسيرة حوثية في سماء جبهات نهم صنعاء، مع استمرار التصعيد والخروقات للحوثيين في جبهات الساحل الغربي.

وفي التفاصيل، تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، أمس، من استكمال تحرير مناطق عدة في محافظة الجوف اليمنية، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة تحرير كامل الجدافر، وعدوان، ووادي حلحلان، ومنطقة خسف، وآل مروان.

وذكرت المصادر أن الجيش والقبائل استعادت مقر المنطقة العسكرية السادسة بالجوف، وتمكنت من تحرير جبال الأقشع، وواصلت التقدم نحو الجبهات الواقعة على الطريق الرابط بين الجوف ومأرب في عملية عسكرية نوعية، وبمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

في الأثناء، واصلت الفرق الهندسية، التابعة لألوية حرس الحدود، عملية تطهير ونزع الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة، بعد يوم واحد من نزع وتدمير 900 لغم أرضي، تم نزعها من الخنجر والبرقا، عقب تحريرهما من الميليشيات.

وفي مأرب، أكدت مصادر ميدانية تجدد المواجهات في جبهة جبل مراد، وأن المعارك خلفت عدداً من القتلى في صفوف الحوثيين، بينهم اثنان من القيادات البارزة، هما: ناصر مسعود ناصر الريامي، وسياف محمد الريامي، المقربان من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

وفي نهم بمحافظة صنعاء، تواصلت المعارك بين الجانبين في جبهات الجدعان وصلب ونجد العتق، تم فيها تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، فيما تمكن مقاتلو المنطقة السابعة من إسقاط أربع طائرات مسيرة حوثية في سماء نهم.

وأقرت الميليشيات بمصرع 17 من عناصرها، في مواجهات اليومين الماضيين، في جبهات محيط العاصمة صنعاء بينهم قيادات ميدانية.

وفي صعدة، واصلت مقاتلات التحالف دك مواقع وتعزيزات الميليشيات، لليوم الثاني على التوالي، وتمكنت من استهداف موقع حوثي في مديرية شدا، كما استهدفت مواقع في رازح ومنبه، أدت إلى تدمير آليات، ومصرع وإصابة العديد من الحوثيين.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات خروقها للهدنة، وقامت، أمس، بشن هجمات على مناطق سكنية في حيس والتحيتا والدريهمي وشرق مدينة الحديدة، وفقاً لمصادر في ألوية العمالقة، التي رصدت 94 خرقاً، للهدنة ارتكبتها الميليشيات في تلك المناطق، خلال 12 ساعة فقط، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، بما فيها الصواريخ الموجهة.

غوتيريس يحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، من أن اليمن «يواجه الآن خطراً وشيكاً، لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود».

وقال غوتيريس، في بيان: «في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح». نيويورك - رويترز

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