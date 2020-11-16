120 خرقاً حوثياً في الحديدة

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

رصدت القوات المشتركة 120 خرقاً جديداً ارتكبتها ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من الحديدة، وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للقوات المشتركة، أن الخروقات تمثلت بقصف الأحياء والقرى السكنية والمزارع في التحيتا وميناء الحيمة الجبلية والفازة والجاح، وفي حيس والدريهمي ومدينة الحديدة.

وذكر المركز أن الميليشيات استخدمت في خروقاتها خمس طائرات مسيرة وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مختلفة العيارات.

وصعّدت الميليشيات من عملياتها العسكرية وخروقاتها للهدنة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، واستهدفت الأحياء السكنية في المديرية بقذائف الهاون الثقيلة والأسلحة الرشاشة بطريقة عشوائية ومتعمدة.

وأقرت ميليشيات الحوثي بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية في جبهات الساحل الغربي، هما سليمان عايش علي مهدلي، ويحيى عمر علي، في قرية دير المدور عزلة الفلافلة بمديرية المراوعة التابعة لمحافظة الحديدة.

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