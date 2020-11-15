«الشرعية» تتهم الميليشيات بعرقلة الجهود «الأممية» بشأن «صافر»

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي بعرقلة جهود الأمم المتحدة بشأن وصول خبراء دوليين لتقييم وضع الناقلة النفطية «صافر»، ودعت الشرعية اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، ولاسيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سوءاً مع مرور الأيام. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من التداعيات الخطيرة لأي تسرب كبير قد يصدر عن «صافر»، إذ تشير تقديرات المنظمة إلى إمكانية تأثر 1.6 مليون يمني، ممن يعيشون على الصيد على طول الساحل الغربي لليمن، بمثل هذه الحادثة.

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