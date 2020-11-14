«التحالف» يدمر 5 طائرات مسيرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض، جازان ■وام

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، أول من أمس، من اعتراض وتدمير خمس طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العميد المالكي استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وبين المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية، وتطبق الإجراءات العملياتية، لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية، ومنها الطائرات بدون طيار «المفخخة»، مؤكداً أنه ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.

من جهة أخرى، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أول من أمس، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعْد، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة بالمنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المصدر أكد، في تصريحه، أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنها تؤثر في الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

- السعودية: التعامل مع حريق قرب منصة تفريغ مواد بترولية في جازان، إثر تدمير زورقين حوثيين «مفخخين».

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