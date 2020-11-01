الجيش اليمني والقبائل يحرران منطقة الضلماء الاستراتيجية في جنوب مأرب

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، موقع الضلماء الاستراتيجي في جبهة جبل مراد، جنوب محافظة مأرب، فيما تواصلت المعارك بجبهات غرب مأرب، ونهم في صنعاء، والجوف، مع تجدد المواجهات في جبهات شمال الضالع بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية، في حين تواصلت الخروق الحوثية في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف، فجر أمس، موقع الضلماء الاستراتيجي في جبهة جبل مراد، جنوب محافظة مأرب، بعد معارك ضد ميليشيات الحوثي، وذكر قائد جبهة آل حمد، العقيد الركن أحمد دركم، أنه تمت السيطرة الكاملة على موقع الضلماء بالكامل.

وأوضح دركم أن المعارك مازالت مشتعلة في جبهة آل حمد، وأن مقاتلات التحالف تحلّق بكثافة في سماء المنطقة، وقامت بشنّ سلسلة من الغارات المركّزة على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.

وتواصلت المعارك في جبهة المخدرة غرب مأرب، والممتدة إلى جبهات ريف العاصمة صنعاء في نهم، التي شهدت هي الأخرى، أمس، أعنف المعارك بين الجانبين، وفقاً لمصادر ميدانية أكدت احتراق عدد من الآليات القتالية التابعة للحوثيين، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تحوم في سماء جبهة نهم.

وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف دمرت آليات قتالية حوثية كانت في طريقها إلى جبل صلب، قادمة من جهة نقيل بن غيلان، ولقي عدد من الميليشيات مصرعه وأصيب آخرون ممن كانوا على متن الآليات، وذكرت المصادر أن قوات الجيش والقبائل تمكنت من تنفيذ كمين محكم لعناصر حوثية في نجد العتق، وغنمت كمية كبيرة من الأسلحة والآليات القتالية، إلى جانب أسر عدد من العناصر.

وفي البيضاء، أكدت مصادر ميدانية مصرع قائد محور البيضاء في صفوف الميليشيات، المدعو بكيل إسماعيل الغاثي، المكنى (أبوعدنان)، إلى جانب عدد من عناصره بنيران قوات الجيش والقبائل، بعد استهداف موكبه في جبهة الزاهر آل حميقان، فيما لقي أربعة من القيادات الأخرى، منهم المدعو أبوأحمد العشي، مصرعهم خلال المعارك.

وفي الجوف، شهدت جبهة شهلا السوداء، أمس، مواجهات عنيفة بين الجانبين أدت إلى مصرع وإصابة العديد من الحوثيين، إلى جانب تدمير آليتين قتاليتين، فيما تواصلت المعارك في جبهات شرق الحزم، والواقعة بين المرازيق والنضود، ومعسكر اللبنات الاستراتيجي.

وشنت مقاتلات التحالف خمس غارات مركزة على ثكنات وآليات عسكرية حوثية في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات الجوف، ما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات.

وفي صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف عربتين تقلان عناصر حوثية بمديرية الصفراء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، التي أكدت تدمير آليتين حوثيتين كانتا قادمتين من وادي الأشر نحو مرتفعات خضاض، قبل إن يتم استهدافهما وتدميرهما.

وفي الضالع، تجددت المواجهات، أمس، في قطاع باب غلق والخرازة وحبيل العبدي شمال المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما أصيب أربعة من القوات المشتركة، وأكد مصدر ميداني أن المواجهات الأخيرة في جبهة حبيل العبدي وجنوب العود أدت إلى مصرع أحد القيادات الحوثي الميدانية، إلى جانب عدد من عناصره. وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، سقطت قذائف هاون ثقيل أطلقتها الميليشيات الحوثية، أمس، على منازل المدنيين في مركز مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف عيار 120 بشكل عشوائي ومكثف، انتقاماً لقتلى الحوثيين في هجماتهم على القوات المشتركة بالمديرية، أول من أمس، فيما واصلت الميليشيات خروقها للهدنة واستهدافها للقرى السكنية والمزارع في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، مستخدمة قذائف وأعيرة نارية مختلفة ومعدلات البيكا والأسلحة القناصة. وسجلت القوات المشتركة 75 خرقاً جديداً للميليشيات في مناطق الطور والجاح والفازة، والجبلية ومركز مدينة التحيتا وحيس والكيلو 16، وشملت الخروق عمليات قصف واستهداف طالت الأحياء والقرى السكنية بقذائف الهاون عيارَي 120 و82 وقذائف BMB وRBG وأسلحة متوسطة.

- إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في نهم، وتدمير آليات عسكرية للميليشيات بجبهات عدّة.

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