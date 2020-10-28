مسلحون يقتلون قيادياً حوثياً في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

لقي القيادي الحوثي والوزير في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً، المدعو حسن زيد، مصرعه برصاص مسلحين مجهولين، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأكدت مصادر أن زيد وصل إلى المستشفى غارقاً في دمائه جراء إصابته بأكثر من 10 طلقات نارية، أطلقها مسلحون عليه أثناء قيادته سيارته برفقة ابنته التي أصيبت أيضاً في الحادث الذي وقع بأحد شوارع جنوب صنعاء. وذكرت المصادر أن الحادث يأتي في إطار الصراع بين قيادات الميليشيات.

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