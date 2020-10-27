التحالف يدمر 3 طائرات «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، أمس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في ثلاثة بيانات صدرت، أمس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، أمس، من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

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