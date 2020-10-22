«ميليشيات الإخوان» تخطط لاقتحام لحج

المصدر: لحج - الإمارات اليوم

قالت مصادر عسكرية ومحلية في لحج إن مديرية طور الباحة شهدت توتراً عسكرياً بين القوات المشتركة و«ميليشيات الإخوان»، التي حشدت عناصرها إلى محيط المنطقة بهدف اقتحامها، وشن حرب باتجاه المناطق الجنوبية المحررة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة والجنوبية طالبت «ميليشيات الإخوان» بالانسحاب والعودة إلى مناطقها السابقة في جنوب تعز، إلا أن الأخيرة رفضت الانسحاب، ما دفع القوات المشتركة إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة بهدف منع أي عمليات تقدم نحو المناطق المحررة.

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