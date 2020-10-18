الميليشيات تحاصر قرية في الضالع

المصدر: الضالع - الإمارات اليوم

قال سكان محليون في قرية «كرش» بمديرية دمت شمال محافظة الضالع إن ميليشيات الحوثي تفرض حصاراً مطبقاً على القرية منذ ستة أيام، وتمنع بالقوة دخول وخروج السكان، وتطلق النار في وجه أي شخص يتحرك على الطريق الرابط بين القرية وقرية الحقب، إلى جانب قيام الميليشيات بزراعة ألغام بطريقة عشوائية في محيط القرية.

وأكدت مصادر أن سكان القرية أصيبوا بحالة من الخوف والهلع، ووجهوا نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف إلى المجتمع الدولي، بهدف سرعة إنقاذهم من الحصار الذي حرمهم من الحصول على المواد الاستهلاكية اليومية والماء، ومنعهم من رعي الأغنام والمواشي والذهاب إلى المزارع.

وناشد سكان «كرش» الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الضغط على الميليشيات الحوثية لفك الحصار، وفتح الطريق أمام سكان القرية لممارسة حياتهم اليومية، والتزود بالحاجات الأساسية، وإسعاف المرضى، وتسويق محاصيلهم الزراعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news