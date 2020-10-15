191 ألف لغم انتزعها «مسام»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلن مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، أن فرق «مسام» نزعت، منذ انطلاقة المشروع وحتى أكتوبر الجاري، 191 ألفاً و54 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 57 ألفاً و307 ألغام مضادة للدبابات، و2335 لغماً مضاداً للأفراد، والبقية عبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة. وقال القصيبي إن مساحة الأراضي اليمنية التي تم تطهيرها، خلال الأسبوع الماضي، بلغت 219 ألفاً و887 متراً مربعاً من الأراضي، بينما مساحة الأراضي التي قامت فرق «مسام» بتطهيرها وتأمينها، منذ يونيو 2018 ولغاية الآن، 15.107.219 مليون متر مربع. يشار إلى أن خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم، أول من أمس، أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في الجهة الغربية لسوق مدينة الفاخر في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع.

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