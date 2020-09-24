913 انتهاكاً للحوثيين في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 913 انتهاكاً وجريمة بحق أبناء العاصمة اليمنية صنعاء منذ مطلع يناير وحتى نهاية أغسطس، الماضيين، تنوعت بين القتل والاختطاف والاعتداء الجسدي والمداهمات والنهب والسلب.

وأشار المركز في تقريره إلى أن العاصمة شهدت خلال تلك الفترة 53 جريمة قتل و140 إصابة و220 جريمة اختطاف، و74 اعتداء جسدياً، و71 اقتحاماً ومداهمة، و144 استيلاء بقوة السلاح على مؤسسات ومنازل وأراضٍ، و205 إصدارات أحكام وإعدامات مخالفة للقانون، إلى جانب جرائم سرقة ونهب وسطو مسلح ومصادرة واعتداءات بحق النساء والأطفال والمعتقلين.

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