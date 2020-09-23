قيادي حوثي يقتل أخته ويدفنها أمام العامة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدم القيادي الحوثي، المدعو يحيى عايض، في محافظة إب، على قتل أخته ودفنها أمام العامة، وبطريقة بشعة أثارت سخط المجتمع المحلي حول الوضع الذي آلت إليه اليمن في ظل جرائم ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر محلية في محافظة إب أن القيادي الحوثي عايض من مديرية المخادر (شمال) أقدم على قتل شقيقته بطلقات نارية عدة، ومنع تغسيلها ودفنها، على خلفية رفضها إعداد وجبة العشاء له، وطالبته بأن تقوم زوجته بتجهيز ذلك، ليباغتها وبشكل مباشر بإطلاق النار عليها حتى فارقت الحياة، ليقوم بعد ذلك بحفر قبرها ودفنها بملابسها، ومنع حضور أي شخص من الأهل في مراسم الدفن.

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