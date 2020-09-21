السعودية: إصابة 5 مدنيين بمقذوف حوثي استهدف قرية حدودية

المصدر: جازان - وام

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان. وأوضح الغامدي في تصريح الليلة قبل الماضية أنه نتج عن ذلك تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضررت ثلاث مركبات مدنية، وتمت إصابة خمسة مدنيين بإصابات خفيفة، نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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