الإمارات تواصل إغاثة أهالي الساحل الغربي في اليمن

المصدر: الخوخة - وام

في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني. وعبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية لـ1400 أسرة بمخيم الوعرة في مدينة الخوخة الساحلية، كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي والدريهمي وبيت الفقية وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية. وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة، والدعم النوعي الذي تقدمه «الهلال» في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.

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