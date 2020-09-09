الإمارات تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية في مناطق حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

تواصل دولة الإمارات تقديم الرعاية الطبية المجانية لسكان مختلف المناطق النائية بمحافظة حضرموت، عبر العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

واستقبلت العيادات الطبية المتنقلة، خلال وجودها في منطقتي العيون وعبدالله غريب بمديرية غيل باوزير، 280 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية، حيث جرت معاينة مختلف الحالات المرضية، وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلاً عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي، ومنها أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

من جهتهم، أعرب السكان عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم، مشيدين بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مناطقهم. ويأتي مشروع «العيادات المتنقلة» لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها المراكز الطبية أو الكادر الطبي، وتستمر في تقديم خدماتها بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت على مدار العام الجاري.

من جهة أخرى، زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من أسر الشهداء بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، تجسيداً لروح الأخوة والتضامن والوقوف مع أسر الشهداء، والإسهام في تخفيف العبء الملقى على عاتقهم.

وقدم الوفد خلال الزيارة مساعدات إنسانية، شملت سلالاً غذائية وحقائب مدرسية وهدايا متنوعة. وأكد رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، حميد راشد الشامسي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء.

وأعرب أهالي الشهداء بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني في توفير الدعم اللازم.

• العيادات الطبية المتنقلة استقبلت خلال وجودها في منطقتي العيون وعبدالله غريب بمديرية غيل باوزير 280 حالة مرضية.

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