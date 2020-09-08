ارتباك في صنعاء يقود الميليشيات إلى اختطاف 50 شخصاً

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف 50 شخصاً بالعاصمة صنعاء، في إطار حملة مداهمات بدأتها، أمس، في أحياء المدينة، بحجة البحث عن موالين للشرعية والتحالف، وفقاً لمصدر محلي، مؤكداً أن الحملة الحوثية تأتي في إطار ما تعيشه الميليشيات من حالة هلع ورعب وارتباك، جراء الهزائم التي تكبدتها، أخيراً، في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء.

وذكر المصدر أن الحملة نفذتها عناصر حوثية، تتبع ما يسمى جهاز الأمن الوقائي (الاستخبارات)، التابع للحوثيين، في وسط المدينة ومنطقة سعوان وحدة وشارع تعز ومذبح، تم خلالها اختطاف 50 شخصاً، بتهمة التعاون مع التحالف والشرعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news