الجيش اليمني: إسقاط 23 «مسيرة» حوثية خلال شهر

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، إسقاط 23 طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثيين خلال شهر أغسطس الماضي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحافي، إن «قوات الشرعية تمكنت، خلال الشهر الماضي، من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي، في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء». وذكر البيان: «أن هذه الطائرات تنوّعت بين المسيرة الانتحارية التي تحمل متفجرات والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش».

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