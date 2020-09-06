التحالف يدمّر «مسيّرة مفخخة» حوثية في الأجواء اليمنية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر الليلة قبل الماضية، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أول من أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمّدة.

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