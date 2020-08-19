تدمير مرابض طائرات مسيّرة وقواعد صواريخ حوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، من تدمير مرابض طائرات مسيّرة، تابعة لميليشيات الحوثي غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وأخرى في صعدة معقل الحوثيين.

وأكدت مصادر محلية وأخرى مطلعة أن مقاتلات التحالف استهدفت مرابض لطائرات مسيّرة، ومنصات صواريخ باليستية تم إخفاؤها بعد نقلها من سواحل الحديدة إلى مزارع الحاشد في منطقة العرج بمديرية باجل، التابعة إدارياً لمحافظة الحديدة والواقعة غرب محافظة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات استمرت لمدة ساعة عقب الغارات التي كانت مباشرة ومركزة، واستهدفت المخازن ومنصات إطلاق الصواريخ التي كانت مغطاة بالأشجار، ما يعد ضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

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