«قوات التحالف» تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.

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