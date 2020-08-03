مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة

المصدر: الحديدة - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020 ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 413 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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