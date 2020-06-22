سيئون تتسلم شحنة مستلزمات طبية لمكافحة «كورونا»

المصدر: سيئون - سبأنت

تسلّم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، أمس، مستلزمات طبية وقائية ممولة من الحكومة مخصصة للكوادر الصحية والمصابين بمراكز العزل العلاجي في المحافظات المحررة.

وتحتوي الشحنة على قفازات ونظارات وبدلات وقائية للأطقم الطبية، وأخرى خاصة بالمرضى بمراكز العزل العلاجي.

وشكر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اهتمام الحكومة بالكادر الصحي من خلال توفير معدات الحماية والوقاية من هذه الجائحة، داعياً المنظمات المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة لمجابهة هذا الوباء. فيما أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة، الدكتور هاني العمودي، أن جميع الشحنات المستلمة من الجهات المانحة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالوزارة التي تمت بمدينة سيئون تم توزيعها على مكاتب الصحة بالمحافظات.

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