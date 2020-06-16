14 حالة تعافٍ من «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات يمنية، الى جانب 14 حالة تعافٍ في ثلاث محافظات.

وأشارت اللجنة، في بيان لها على «تويتر»، الى أنه تم تسجيل 12 حالة في المهرة، وأربع حالات في عدن، وثلاث في تعز، و2 في لحج، و2 في الضالع، فيما تم تسجيل أربع وفيات لحالات إصابة سابقة، ثلاث بتعز وحالة في الضالع، كما تم تسجيل 14 حالة تعافٍ، 12 في تعز، وحالة في الضالع، وأخرى في لحج، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة الى 728 حالة، منها 164 حالة وفاة، و53 حالة تعافٍ.

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