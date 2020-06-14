41 إصابة جديدة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة، منها 19 حالة في عدن و11 حالة في تعز بينها حالتا وفاة، وأربع إصابات في لحج وسبع في الضالع.

وأشارت اللجنة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى تعافي خمس حالات في محافظتَي لحج والضالع، فيما تم تسجيل حالة وفاة في الضالع.

وبذلك ترتفع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في اليمن، منذ 10 أبريل الماضي، إلى 632 حالة، منها 139 حالة وفاة، و28 حالة تعافٍ.

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