28 إصابة جديدة بـ«كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة منها أربع حالات وفاة، مشيرة في بيان على «تويتر» إلى تسجيل 14 حالة في عدن، وخمس في تعز، وثمان في لحج، منها أربع حالات وفاة، فيما سجلت حالة واحدة في محافظة أبين. وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 11 وفاة لحالات سابقة، شملت ثلاث في المكلا بحضرموت، وحالتان في تعز، وحالة في أبين، وحالة في الضالع، واثنتان في شبوة، واثنتان في مأرب. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة في اليمن إلى 524 حالة، بينها 127 حالة وفاة و23 حالة شفاء.

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