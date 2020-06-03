اغتيال المصور الصحافي نبيل القعيطي بعدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

اغتال مسلحون مجهولون، أمس، المصور اليمني العالمي نبيل القعيطي، الذي اشتهر بتغطيته الميدانية لأحداث عدن والمناطق القريبة منها منذ اجتياح ميليشيات الحوثي للجنوب عام 2015.

وذكرت مصادر محلية في عدن أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القعيطي قرب منزله في منطقة دار سعد شمال عدن، وأسعف على اثرها إلى أحد مشافي المدينة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ويعد القعيطي من أشهر المصورين الصحافيين في اليمن، عمل مصوراً متعاوناً مع وكالة الأنباء الفرنسية، ووثّق بكاميرته معظم الأحداث التي شهدتها عدن ومناطق جنوبية خلال السنوات القليلة الماضية.\

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