13 إصابة جديدة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

سجَّلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا في اليمن، 13 إصابة جديدة مؤكدة مخبرياً بالفيروس، في أربع من المحافظات هي المهرة وأبين وعدن ومأرب.

وذكرت اللجنة في بيان على «تويتر»، أنها سجلت ثماني إصابات جديدة في مأرب بينها حالة وفاة، وسجلت حالة واحدة في المهرة وأخرى في أبين، وثلاث حالات في عدن. فيما تم تسجيل حالتي وفاة في لحج، وحالة تعافٍ في المهرة، بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 323 حالة بينها 80 وفاة و14 حالة تعافٍ.

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