22 إصابة جديدة بـ«كورونا» في اليمن

المصدر: عدن ■الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن تسجيل، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات يمنية، لترتفع عدد الحالات المسجلة إلى 278 حالة.

وذكرت اللجنة في تغريدة على «تويتر»، أنه «تم تسجيل ست حالات إصابة جديدة في حضرموت، إضافة إلى حالتين في لحج، وخمس في شبوة، وثمانٍ في تعز، فيما تم تسجيل حالة في محافظة حضرموت».

كما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء أن حالات الوفاة بلغت 59 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news