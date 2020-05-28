4 وفيات جديدة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 249 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة ومؤكدة مخبرياً وأربع وفيات، في محافظات حضرموت وتعز وأبين.

وأشارت اللجنة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس كورونا المستجد في اليمن، ارتفع إلى 49 حالة وفاة، منذ العاشر من أبريل الماضي وحتى الآن.

من جانبه، أكد وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، وصول فريق أممي إلى عدن، للبدء في التخطيط لإنشاء وحدة طبية متكاملة بسعة 100 سرير، لاستقبال ورعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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