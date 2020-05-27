ارتفاع معدل الإصابة بـ «كورونا» في اليمن إلى 233 حالة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كورونا» في اليمن، مساء أول من أمس، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالوباء في ثلاث محافظات، بينها حالتا وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ 10 أبريل إلى 233 حالة، بينها 44 وفاة و10 حالات تعافٍ. وأشارت اللجنة، في بيان لها على «تويتر»، إلى أنه تم تسجيل، مساء أول من أمس، أربع حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» في عدن، وأربع حالات في تعز بينها حالة وفاة، وثلاث حالات في لحج بينها حالة وفاة.

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