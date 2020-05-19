ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كوفيد-19»، في محافظة حضرموت، بينها حالتا وفاة، ما يرفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية المؤكدة في تسع محافظات منذ العاشر من أبريل إلى 128 حالة، بينها 20 حالة وفاة، وحالة تعافٍ واحدة.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت نداء استغاثة عاجلة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهودها في مواجهة الأوبئة، ومنها وباء كورونا، بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي، ولتنفيذ مزيد من برامج مشاريع الإصحاح البيئي.

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