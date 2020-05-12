إعلان عدن «مدينة موبوءة» بـ «كورونا»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، أمس، مدينة عدن «مدينة موبوءة» بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في عدن إلى 35 حالة، من بينها أربع حالات وفاة، فضلاً عن انتشار أمراض عدة في المدينة، بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وكانت اللجنة أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، منها 10 حالات في عدن، وثلاث في حضرموت واثنتان في لحج وأخريان في تعز، ما أدى إلى رفع إجمالي عدد الإصابات في اليمن إلى 51، من بينها ثماني حالات وفاة.

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