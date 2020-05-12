التحالف ينفي مزاعم الحوثيين ترحيل السعودية 800 صومالي إلى اليمن

المصدر: الرياض - وام

نفت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» مزاعم الميليشيات الحوثية الإرهابية بشأن ترحيل المملكة العربية السعودية 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن هذه المزاعم امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات قامت في شهر أبريل الماضي بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن، ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم نساء وأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية الخاصة بتفشي فيروس كورونا، ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية. وأوضح أن السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كل الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

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