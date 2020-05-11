طارق صالح يشيد بدور الإمارات في مواجهة «كورونا»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أشاد قائد قوات المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة للقوات اليمنية في الساحل الغربي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بالمواقف البطولية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة مع الشعب اليمني.

وقال صالح في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن «دولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادتها الرشيدة دائماً سباقة في المواقف البطولية والإنسانية»، مضيفاً «ها هم اليوم أول من يرسل الدعم السخي لمواجهة جائحة كورونا في عدن».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news