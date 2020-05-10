10 إصابات جديدة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» في اليمن، تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 حالة، كما تم تسجيل حالة إصابة بالفيروس في صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وذكرت اللجنة على حسابها في «تويتر» أنها سجلت تسع حالات في العاصمة المؤقتة عدن، وحالتين وفاة لمصابين بالفيروس في عدن ولحج، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبع حالات.

وأعلنت لجنة الطوارئ لمواجھة فیروس «كورونا» في محافظة تعز، رصد خمس حالات یشتبه في إصابتھا بالفيروس، وتم وضعها في حجر منزلي.

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