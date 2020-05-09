مركز الملك سلمان يدشن أولى المساعدات لليمن ضد «كورونا»

المصدر: الرياض ■وكالات

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة لليمن، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد في مختلف محافظاته.

وشملت الدفعة الأولى التي جرى تسليمها للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون أدوات حماية وملابس واقية وأجهزة كشف على المرضى ولوازم مخبرية، إضافة إلى أدوية وقساطر وريدية وكمّامات وأسرّة مرضى، لدعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان في مواجهة تفشي الفيروس باليمن.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

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