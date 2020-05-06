حالتا إصابة جديدتان بـ «كورونا» في حضرموت

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، مساء الإثنين، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في حضرموت، مشيرة إلى أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس في اليمن بلغ 12 حالة، منذ العاشر من أبريل الماضي.

من جانبها، أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمواجهة جائحة كورونا في تعز، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بالفيروس القاتل بلغت حالتين فقط، إحداهما تخضع للرعاية الصحية في مركز العزل داخل المستشفى الجمهوري، والثانية في الحجر المنزلي الطوعي. وأفادت اللجنة بوجود 11 حالة مخالطة تم وضعها تحت الحجر المنزلي، وتم أخذ ثلاث عينات لثلاث منها وستعلن النتيجة لاحقاً، مؤكدة عدم وجود أي حالات وفاة ناجمة عن المرض أو حالات شفاء.

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