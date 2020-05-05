وفاة مختطف بعد أيام من إطلاق سراحه

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

توفي الشاب اليمني منصور القهالي، متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له في سجون ميليشيات الحوثي التي اختطفته من أحد شوارع محافظة ذمار قبل شهرين، وفقاً لمصادر محلية، مؤكدة وفاة القهالي بعد إطلاق سراحه بأيام متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له في سجون الميليشيات.

إلى ذلك قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي شبكة غير حكومية إنها وثقت 28 حالة قتل لمدنيين، بينهم أربع نساء وستة أطفال، ارتكبتها ميليشيات الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل الماضي.

وذكرت «الشبكة» أنها وثقت 143 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 16إلى 30 أبريل الماضي.

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