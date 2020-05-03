تسجيل أول إصابة بـ «كورونا» في تعز

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، ليمني في العقد الرابع من العمر.

وقالت اللجنة، إن المريض يتلقّى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.

يأتي ذلك، بعد يومين من الإعلان عن تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالتا وفاة، ليرتفع عدد الحالات المعلنة بفيروس كورونا في اليمن إلى سبع حالات منها حالة واحدة تماثلت للشفاء.

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