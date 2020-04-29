اليمن يعلن شفاء حالة «كورونا» الوحيدة في البلاد

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت ‏اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن، أول من أمس، رسمياً، شفاء حالة الإصابة الوحيدة بفيروس كورونا المستجد، والتي كانت مسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، فيما توفي ثلاثة أشخاص نتيجة الحمى في مدينة عدن.

وأكدت اللجنة، في تغريدة على «تويتر»، أن الفحوص الطبية والسريرية، التي أجريت على أول حالة مؤكدة لإصابة بكورونا في اليمن لمريض في شحر حضرموت ومخالطيه كانت سلبية، وبذلك يكون اليمن خالياً من فيروس كورونا.

إلى ذلك، أكدت مصادر طبية في مدينة عدن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بمرض لم يتمكنوا من تشخيصه، مشيرين إلى أن المسطحات المائية، التي خلفتها الأمطار الأخيرة في المدينة، أدت إلى ظهور حمى نتيجة نقل البعوض للملاريا وتطورها إلى حمى غريبة.

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