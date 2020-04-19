استشهاد عقيد من «المشتركة» في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

استشهد ضابط الارتباط في القوات المشتركة، العقيد محمد الصليحي، بمستشفى النقيب في العاصمة عدن، متأثراً بإصابته برصاص قناص حوثي في الحديدة. وأفادت مصادر طبية بمستشفى النقيب في عدن بوفاة العقيد محمد الصليحي، جراء إصابته قبل أكثر من شهر في الحديدة. يذكر أن الصليحي كان قد أصيب بطلق ناري في الرأس من قبل قناص حوثي، في 11 مارس الماضي، في نقطة الرقابة الخامسة سيتي ماكس، شرق مدينة الحديدة، أثناء أداء عمله ضمن فريق نقطة ضباط الارتباط الخامسة، التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية لوقف النار في الحديدة. ونعى قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، الصليحي.