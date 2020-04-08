مسؤول يمني: الحوثيون يعرقلون اتفاق تبادل الأسرى

المصدر: عدن - د.ب.أ

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، ماجد فضائل، حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي، لكنه أكد أن الميليشيات هي التي تعرقل تنفيذ الاتفاق. وقال فضائل، وهو أيضاً عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «نحن ملتزمون بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة بالعاصمة الأردنية عمان، وهو إطلاق سراح 1420 معتقلاً وأسيراً كمرحلة أولى، ومن ثم الإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين، وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)»، متهماً الحوثيين بوضع العراقيل والاشتراطات التعجيزية، من خلال مطالبتهم بأسماء وهمية ومفقودين لا أثر لهم، فقط لتعطيل وإفشال هذا الملف.