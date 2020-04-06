«التحالف»: الميليشيات تطلق صاروخاً باليستياً من صنعاء.. سقط في صعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان أمس، أنه امتداداً للأعمال الإرهابية والعدائية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، فقد قامت الميليشيات، صباح أول من أمس، بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط الصاروخ داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان، بعد أن قطع مسافة 200 كلم.

وأكد المالكي، الاستمرار المتعمد من الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، قالت وزارة النفط والمعادن اليمنية في بيان، إن استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح بمحافظة مأرب، يمثل عملاً إجرامياً وتخريبياً، وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة اليمنية، ويؤكد حقيقة استهتار وعبث تلك الميليشيات بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم.

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي يكابد فيه الشعب اليمني، التحديات والأزمات والأخطار، وفي الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية والحكومة الشرعية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ورفد خزينة الدولة من خلال إعادة تشغيل القطاعات النفطية على طريق التعافي العام للاقتصاد، قامت ميليشيات الحوثي الانقلابية بتوجيه ضربة تدميرية لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح، الذي يعتبر من أهم مكتسبات الشعب اليمني الاقتصادية والحيوية المهمة.

وأعربت عن إدانتها لـ«هذا العمل الإجرامي الكارثي الذي يستهدف مقدرات البلاد والاقتصاد اليمني»، وناشدت كل القوى والمكونات السياسية في الداخل والخارج سرعة التدخل، ووضع حد لممارسات الميليشيات، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن وقف مثل هذه الأعمال العدوانية والتخريبية.

في سياق متصل، دمّرت مدفعية الجيش اليمني مخزن أسلحة تابعاً لميليشيات الحوثي في منطقة صرواح الواقعة بين محافظتي صنعاء ومأرب، وقال مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مركّزاً، استهدف تجمّعات ومواقع للمليشيات في جبهة صرواح، من ضمنها مخزن أسلحة، مؤكداً أن القصف الذي استهدف المخزن أعقبه اشتعال كبير للنيران، وانفجارات عنيفة ومتتالية استمرت نحو ساعة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، تخوض معارك عنيفة ومتواصلة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات عدّة بمديرية صرواح، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وفي الجوف، تواصلت المعارك في شرق الحزم ومناطق عدة في مديرية خب والشعف كبرى مديريات المحافظة، بين الجيش اليمني والميليشيات التي حاولت التقدم باتجاه المناطق الشرقية، لكنها فشلت نتيجة صمود قوات الجيش والقبائل التي تقاتل في تلك المناطق.

وذكرت مصادر عسكرية في الجوف أن قوات الجيش ومقاتلات التحالف كبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى في صحراء المحافظة، ما دفع قيادات الحوثي إلى تكثيف عمليات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتهم، لتعويض الخسائر التي منيت بها الميليشيات.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته ميليشيات الحوثي شرق مدينة الصالح، وفقاً لمصدر عسكري في قوات ألوية العمالقة، أكد أيضاً أن القوات المشتركة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ورصدت وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة تجمعات وتحركات مسلحة للميليشيات، قرب خطوط التماس داخل مدينة الحديدة وقطاعي الدريهمي والجبلية، وسرعان ما تم التعامل معها بالسلاح المناسب.

مدفعية الجيش اليمني تدمر مخزن أسلحة تابعاً لميليشيات الحوثي في منطقة صرواح بين صنعاء ومأرب.